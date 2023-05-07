لخدمة المواطنين.. 99% استجابة لشكاوى المواطنين بمطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع رؤساء المدن بالمحافظة، بعقد اللقاء الدورى مع المواطنين والتواصل المستمر والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم والإسراع في حلها مع عرض تقرير شهرى، بما تمت مناقشته من مشكلات تم حلها ومقترح الحلول، وإزالة المعوقات للمشكلات الأخرى، كذلك التوعية بما يتم من جهود تنموية وما تقيمه الدولة من مشروعات قومية على أرض المحافظة لتحقيق مزيد من التنمية والحياة الكريمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين الدورى برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ورؤساء ومديري القطاعات والإدارات المعنية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم الاستماع عن قرب لشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة لمطالبهم في إطار الحرص على التواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين، وتقديم مزيد من الخدمات والدعم اللازم للحالات الملحة؛ لتحقيق مزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لهم.



واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ٢٣ فبراير حتى أول مايو ٢٠٢٣، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية منها مساعدات علاج مع تكفل المحافظة بنفقات علاج بمستشفيات خارج المحافظة لعدد من الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين، بإجمالي بمبلغ ٥٦٨،٥٥٦ ألف جنيه، بعدد ١٨حالة، بالإضافة إلى مساعدات مالية وعلاجية متنوعة لـ٨٠٥٦ حالة بتكلفة ٢مليون و١٦ ألف جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٥٨٧٣طلبا من إجمالي ٥٨٩٣ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى بنسبة تنفيذ 99%، وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى ورد الجهة المختصة.



وشدد محافظ مطروح علي إجراء نقل عدد من المعلمين لحين انتهاء العام الدراسى الحالي وتوفير البديل موجها بتشكيل لجنة لمنطقة الكيلو ٣ شرق سور النجدة بمرسي مطروح لمعاينة مدى وصول ضخ المياه مع مراجعة المحابس، وبحث سبل تحسين مستوى الضخ للأهالي، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة إنارة كشافات الاعمدة بالمنطقة، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من مراجعة وتسليم باقي شبكة الصرف الصحى قبل نهاية يونيو القادم بالتوازى مع سرعة إنهاء الوصلات المنزلية وتشغيل محطات رفع الصرف الصحى.



وأكد سرعة الدفع بسيارات سحب مياه الصرف الصحى بجميع خزانات الصرف الصحى بمنطقة العمارات الجديدة بالكيلو ٤ بمرسي مطروح، وعمل خطة زمنية لسحب المياه من الخزانات، مع توعية الأهالي بصيانة شبكة الصرف الصحى داخل العمارات، موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح ببحث سبل زيادة ضخ مياه الشرب لخزانات العمارات الجديدة، بمنطقة الكيلو ٤ بمطروح.

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