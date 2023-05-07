بالتزامن مع عدم حضورها التتويج.. محطات وخلافات "ميجان" مع العائلة المالكة

آثارت ميجان ميركل العديد من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية لأنها لم تذهب مع زوجها الأمير هاري إلى المملكة المتحدة من أجل تتويج الملك تشارلز وفضلت البقاء في المنزل مع أولادها.



في التقرير التالي نوضح محطات ميجان وخلافاتها مع العائلة المالكة:

تزوج دوق ودوقة ساسكس في مايو 2018، وعلى الرغم من التوتر المزعوم بين الأخوين حول السرعة التي تحركت بها علاقة هاري وميجان تعاون الثنائي مع الأمير ويليام والأميرة كيت وأطلقت الرباعية جمعية خيرية معًا.

في يونيو 2019 ظهرت أنباء تفيد بأن الجهود الجماعية قد تمت بالفعل وأن الزوجين يقسمان جمعياتهما الخيرية وأعلن انفصالهما.

قال مصدر لصحيفة Us Weekly في ذلك الوقت: "قصر كنسينجتون يرسم هذا على أنه تطور طبيعي.. ولكن كانت هناك بالتأكيد مشكلات مع ميجان وكيت وجهاً لوجه بشأن الكيفية التي أرادوا بها إدارة هذه المؤسسة الخيرية".

قبل خطوبة هاري وميجان كانت هناك تقارير عن توتر بين الزوجين وعائلة ميدلتون بشأن حضورها المحتمل في حفل زفاف بيبا ميدلتون وجيمس ماثيوز في مايو 2017 في النهاية ذهبت فقط إلى حفل الاستقبال.

بينما بدت الدوقات على علاقة جيدة في يوليو 2018 عندما حضرا بطولة ويمبلدون معًا، ألمحت ميجان في مارس 2021 إلى أن الأمور كانت متوترة بين المرأتين.



واصلت ميجان زعمها أنها أخبرت الأسرة الحاكمة بأنها تريد الحصول على علاج نفسي لما مرت به من بعض المشاكل لكن قيل لها "لن يكون ذلك مفيدًا للمؤسسة".

فصل دوق ودوقة ساسكس أسرتهما الملكية عن دوق ودوقة كامبريدج في مارس 2019، وبعد عدة أشهر فصل الزوجان مؤسستهما الخيرية رسميًا.

وفقًا لهاري وميجان لم يُطلب من الزوجين التقاط الصورة المميزة خارج جناح ليندو عندما ولد آرتشي في عام 2019، وتم رفض إعطاء آرتشي أي لقب ملكي، كشفت ميجان أيضًا أن هناك مخاوف ومحادثات حول مدى سواد بشرته عند ولادته.

أيضا قرر هاري وميجان التوقف عن العمل مع الملكة في يناير 2020، وأشارت التقارير إلى أن الملكة لم تكن راضية عن إعلان الزوجين بسرعة كبيرة، وبعد فترة انتقلا إلى الولايات المتحدة.

لم يسافر هاري وميجان إلى المملكة المتحدة بعد مارس 2020 ويرجع ذلك جزئيًا إلى وباء كورونا، لكن هناك بعض المصادر التي أكدت أنه كان هناك بعض المقابلات مع الملكة لرؤية آرتشي، وعندما أعلن الزوجان أنهما يتوقعان طفلًا رقم 2 في فبراير 2021 أرسلت الأسرة باستثناء وليام وكيت تهنئة عامة.



سافرت ميجان مع هاري وصغيريهما ، أرشي وليليبت إلى إنجلترا لحضور أول حدث ملكي منذ تنحيهم عن مهامهم العليا في مارس 2020 اليوبيل البلاتيني للملكة، وبينما لم يقف الزوجان إلى جانب إليزابيث في شرفة قصر باكنجهام، إلا أنهما لم يكونا بعيدين.

عندما تم تتويج تشارلز ملكًا رسميًا بقيت ميجان في المنزل في كاليفورنيا مع الأطفال بينما حضر هاري التتويج، فبقدر ما تقدر ميجان الدعوة إلى التتويج فإنها لن تفوت عيد ميلاد ابنها من أجل العالم.