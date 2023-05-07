علي الحجار يحيي احتفالية خاصة لـ"الأبنودي" بأبو ظبي.. الجمعة

يستعد النجم الكبير علي الحجار، للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، لإقامة احتفالية خاصة تكريمًا للشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، وذلك يوم السبت الموافق 27 مايو الجاري، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

تفاصيل برنامج احتفالية الحجار بالأبنودي

ومن المقرر أن يتغنى الحجار، خلال الاحتفالية من أبرز أشعار الراحل، خاصة أن الحجار، هو أكثر مطرب تعاون معه وغنى له جميع تترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا في الدراما المصرية، فقد ارتبطت كتابات الأبنودي للمسلسلات بالفنان علي الحجار، حيث كان له النصيب الأكبر من هذه الأعمال، فتعاونا سويًا في ''ذئاب الجبل''، ''الرحايا''، ''رحلة أبو العلا البشري''، ''مسألة مبدأ''، ''خلف الله''، إضافة إلى مسلسل "النديم" التاريخي الذي استعرض حياة الثائر والكاتب المصري عبد الله النديم، وقدم "الخال" من خلال صوت علي الحجار وموسيقى عمار الشريعي مجموعة من الأغنيات في هذا المسلسل استطاعت أن تلخص مأساة النديم وظروف العصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه، وغيرها الكثير من الأعمال.

وفي سياق متصل، من المقرر أن تتخلى الاحتفالية مفاجأة تكمن فى إلقاء نجلة الابنودي، الإعلامية أية الأبنودي أبرز قصائد والدها.

يذكر أن عبدالرحمن الأبنودى أو الخال ولد في 11 ابريل عام 1938، فى قرية أبنود بمحافظة قنا صعيد مصر، ومن أشهر أعماله السيرة الهلالية التي جمعها من شعراء الصعيد ولمؤلفها، ومن أشهر كتبه كتاب أيامب الحلوة، ويحكي فيه الأبنودي قصصًا وأحداثًا مختلفة من حياته في صعيد مصر، وله العديد من الدواوين الشعرية.

وغنى له كبار المطربين أمثال رشدى والعندليب ونجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد ومحمد منير وعلي الحجار، وحصل الأبنودى على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصرى يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز "الأبنودي" بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014.