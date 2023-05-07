الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل وزارة الصحة بأسيوط يفاجئ عيادة الجلدية والجذام

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط جولة مفاجئة علي عيادة الجلدية والجذام بمدينة أسيوط لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، حيث اطمأن علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتقديم العلاج اللازم لهم، بعد التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضي الجذام.


يأتي ذلك في ظل توجيهات القيادة السياسية الحكيمة، ودعم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، للارتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمحافظة أسيوط واستمرارا للجولات اليومية التي تشنها قيادات مديرية الصحة بالمحافظة لمتابعة وتقييم أداء الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية.


كما حرص وكيل وزارة الصحة بأسيوط علي الإستماع إلي المرضي، والاطمئنان علي رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، كما أكد علي إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء تقديم الخدمة بالعيادة.


رافقه خلال الجولة المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بمحافظة أسيوط.
 

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط ان  مرض الجذام هو مرض مزمن تسببه جرثومة تعرف بإسم المتفطرة الجذامية (Mycobacterium leprae) تصيب عادة، الجلد والعينين والجهاز العصبي المحيطي (Peripheral nervous system)، وتنتقل عدواه من شخص مريض يكون جهازه التنفسي العلوي ملوثا إلى شخص آخر، عن طريق النفس مع الزفير أو عند العطس والسعال.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه يتمتع غالبية الأشخاص، والتى قد تصل نسبتهم الى 95% من البشر  بمقاومة طبيعية لمرض الجذام ويرجع ذلك للمناعة الطبيعية للجسم التي تساعده على التخلص من الجراثيم وتحد من تطورها، حتى في الحالات التي يتم فيها الاتصال مع أشخاص مصابين بمرض الجذام أو يحملون الجرثومة.


من جانبه أشار المعتصم بالله السيوطي  نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط قيام وكيل وزارة الصحة بتوجيه الشكر لجميع العاملين بعيادة الأمراض الجلدية والجذام مؤكداً أن الجولة ناقشت خطط تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية والاحتياجات من الأجهزة الطبية وغير الطبية .

جانب من الجولة

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الأدوية والمستلزمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الدكتور محمد زين الدين حافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المنشآت الصحية بمحافظة أسيوط توافر الأدوية والمستلزمات لمتابعة سير العمل

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