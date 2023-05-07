الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تشييع جثمان والد الشهيد محمد أبو شقره بمسجد ناصر بالفيوم (صور)

خلال تشييع جثمان
خلال تشييع جثمان والد الشهيد محمد ابو شقره بمسجد ناصر

شيع العشرات من مدينة الفيوم، منذ قليل، جنازة اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة، والد الشهيد البطل محمد أبو شقرة، ابن محافظة الفيوم، بمسجد ناصر الكبير، وتم دفنه بمقابر العائلة، وذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية بالمحافظة.

 

وكان قد توفى مساء أمس السبت، اللواء السيد عبد العزيز أبو شقرة، والد الشهيد البطل محمد أبو شقرة، ابن محافظة الفيوم، بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لوعكة صحية.


الجدير بالذكر أن النقيب محمد أبو شقرة  استشهد في عام 2013، وهو الابن الوحيد له، ورفض الالتحاق بكلية الهندسة وفضل الشرطة، تَخَرَّج فى كُليّة الشرطة عام 2003، وكان يعمل ضابطًا بقوة مكافحة الإرهاب بقطاع الأمن الوطنى، شارك فى مأموريات فى جبل الحلال فهو ضابط الأمن الوطنى المتخصص فى عمليات الإرهاب الدولى، وحاصل على أعلى الأوسمة والتدريبات القتالية، واستطاع أن يتفوق على أكثر من 120 ضابطًا فى مسابقة أقيمت فى الأردن وفاز فيها بالمركز الأول، وملقب بين زملائه بالشبح، وهو من أكفأ 10 ضباط مقاتلين فى وزارة الداخلية، هو الضابط الذى تم اختياره لكى يرافق وزير الخارجية الأمريكى الأسبق جون كيرى، خلال زيارته لمصر لكفاءته غير المحدودة.

 

خلال تشييع جثمان والد الشهيد محمد ابو شقره بمسجد ناصر

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تشييع جثمان والد الشهيد محمد أبو شقرة بمسجد ناصر بالفيوم

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