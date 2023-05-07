سامح شكرى يدعو الحكومة السورية إلى توفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين

دعا سامح شكري، وزير الخارجية، الحكومة السورية إلى الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، وتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

وأعرب شكري، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العرب، عن تطلع مصر إلى المزيد من النقاش بين الدول حول هذا الشأن ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك، من أجل رفع المعاناة عن السوريين وطي صفحة الخلافات.

وجدد وزير الخارجية رفض دور الجماعات الإرهابية التي زُجت في سوريا لتحقيق أغراض سياسية، وبقي الشعب بمفرده في مواجهة تحديات كبيرة أثقلت كاهله.