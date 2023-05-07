رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد الإثنين

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وقال عبدالرازق: ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح غدٍ الإثنين في تمام الحادية عشر صباحًا.

وقرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إحالة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة.

وقال عبدالرازق، إن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ممثل الحكومة، أكد أن الحكومة أعدت مشروع قانون جديدًا للنقابة لذلك أعلن إحالة التقرير مرة أخرى للجنة لمزيد من الدراسة في ضوء المستجدات الجديدة.