الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ: الرئيس السيسى يراهن على الشعب المصرى وقوته وترابطه واتحاده

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي عقدت مساء يوم 3 مايو الجاري.

 وأعرب النائب عن سعادته بالمشاركة والتواجد في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيدًا في البداية بكلمة الرئيس السيسي، التي كانت شاملة شارحة للحوار الوطني منذ إطلاقه.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على فكرة الاختلاف، وأن عمره ما يفسد للوطن قضية، يدل على ترابط الدولة المصرية، وهو ما يجعلها قوية منذ بداية الثورة وقبلها وبعدها، فدولتنا قوية بالرغم من كل الأزمات التي تمر بها.

وتابع: "الرئيس السيسي يراهن على الشعب المصري، وقوته وترابطه واتحاده، مشيرًا إلى أننا سعدنا بكلمة الرئيس وسعدنا بالتنظيم المتميز من قبل مجلس الحوار الوطني، والأمانة العامة للمجلس وشرح كيفية نجاح هذا الحوار".

وأضاف أن الحوار الوطني شهد إتاحة الفرصة للمعارضة ورجال الدولة والنواب والأحزاب وكل الفئات للتعبير عن رأيها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري بالنهاية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني هو تفعيل لرغبات لدى المواطن المصري للرقي بمعيشته والرقي بالوطن نفسه.

وأكد أن الرئيس السيسي بذل مجهودًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية والأساسية لمصر، مشيرًا إلى أنه بنسبة تفوق الـ90% جاهزة لتنفيذ أي فكر ومشروعات وتطوير وكل المتطلبات التي يرغب بها المواطن على أرض الواقع.

وطالب نصير بضرورة العمل وتجميع الأفكار كلها من هذا الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن منذ بداية الدعوات للحوار الوطني، وبدأ في تقديم الأطروحات في كافة المجالات وعلى مستوى الـ3 محاور سواء المحور السياسي أو المجتمعي أو الاقتصادي.

وأردف: "قدمنا مشاريع اقتصادية على قدر كبير من الأهمية وتم تقديم مشاريع قوانين ترقي بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إلى أن الحوار الوطني يركز على المحور الاقتصادي، مطالبًا بتقديم تسهيلات كبيرة جدًا للمستثمرين سواء داخل الدولة المصرية أو المستثمر الأجنبي بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد، مع ضرورة أن تراعي الدولة الإجراءات الروتينية التي تتم مع المستثمرين.

وأوضح نصير، أنه يجب فتح الاستثمار على مصراعيه لاكتساب الموارد الخارجية لتنمية موارد الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم طرحه على الرئيس وقريبًا سيتم طرح كل هذه المخرجات بما يحقق نهضة كبيرة في اقتصاد مصر.                                        

 وقال، إن الحوار الوطني يدرس أفضل نظام انتخابي لمصر، سواء نوعية القوائم ونسب الفردي والقائمة، وحتى الآن لن يخرج تصور واضح، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون نسبة الفردي والقائمة مناصفة فيما بينهم بغض النظر عن نوعية القوائم.

وتابع: "هناك بعض المطالبات بإلغاء القوائم، ولكن هذا الأمر سيظلم أحزابًا كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن حماة الوطن من الأحزاب القوية فلن يتأثر بغياب القوائم، فالقوائم تعدل بين النسب والأحزاب".     

البرلمان العربي الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الدولة المصرية الرئيس السيسي اللواء طارق نصير النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن

الأكثر قراءة

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

الكاميرون تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعاياها من السودان

المعمل الجنائى يفحص خسائر حريق عقار بمصر الجديدة

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

حبس عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه في مدينة السلام

إخلاء سبيل مقاول رصف بكفالة مليون جنيه في القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس