نائب بالشيوخ: الرئيس السيسى يراهن على الشعب المصرى وقوته وترابطه واتحاده

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والتي عقدت مساء يوم 3 مايو الجاري.

وأعرب النائب عن سعادته بالمشاركة والتواجد في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مشيدًا في البداية بكلمة الرئيس السيسي، التي كانت شاملة شارحة للحوار الوطني منذ إطلاقه.

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على فكرة الاختلاف، وأن عمره ما يفسد للوطن قضية، يدل على ترابط الدولة المصرية، وهو ما يجعلها قوية منذ بداية الثورة وقبلها وبعدها، فدولتنا قوية بالرغم من كل الأزمات التي تمر بها.

وتابع: "الرئيس السيسي يراهن على الشعب المصري، وقوته وترابطه واتحاده، مشيرًا إلى أننا سعدنا بكلمة الرئيس وسعدنا بالتنظيم المتميز من قبل مجلس الحوار الوطني، والأمانة العامة للمجلس وشرح كيفية نجاح هذا الحوار".

وأضاف أن الحوار الوطني شهد إتاحة الفرصة للمعارضة ورجال الدولة والنواب والأحزاب وكل الفئات للتعبير عن رأيها، بما يعود بالنفع على المواطن المصري بالنهاية، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني هو تفعيل لرغبات لدى المواطن المصري للرقي بمعيشته والرقي بالوطن نفسه.

وأكد أن الرئيس السيسي بذل مجهودًا كبيرًا فيما يتعلق بالبنية التحتية والأساسية لمصر، مشيرًا إلى أنه بنسبة تفوق الـ90% جاهزة لتنفيذ أي فكر ومشروعات وتطوير وكل المتطلبات التي يرغب بها المواطن على أرض الواقع.

وطالب نصير بضرورة العمل وتجميع الأفكار كلها من هذا الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن منذ بداية الدعوات للحوار الوطني، وبدأ في تقديم الأطروحات في كافة المجالات وعلى مستوى الـ3 محاور سواء المحور السياسي أو المجتمعي أو الاقتصادي.

وأردف: "قدمنا مشاريع اقتصادية على قدر كبير من الأهمية وتم تقديم مشاريع قوانين ترقي بالمواطن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا".

وأشار أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إلى أن الحوار الوطني يركز على المحور الاقتصادي، مطالبًا بتقديم تسهيلات كبيرة جدًا للمستثمرين سواء داخل الدولة المصرية أو المستثمر الأجنبي بما يساعد على دفع عجلة الاقتصاد، مع ضرورة أن تراعي الدولة الإجراءات الروتينية التي تتم مع المستثمرين.

وأوضح نصير، أنه يجب فتح الاستثمار على مصراعيه لاكتساب الموارد الخارجية لتنمية موارد الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيتم طرحه على الرئيس وقريبًا سيتم طرح كل هذه المخرجات بما يحقق نهضة كبيرة في اقتصاد مصر.

وقال، إن الحوار الوطني يدرس أفضل نظام انتخابي لمصر، سواء نوعية القوائم ونسب الفردي والقائمة، وحتى الآن لن يخرج تصور واضح، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون نسبة الفردي والقائمة مناصفة فيما بينهم بغض النظر عن نوعية القوائم.

وتابع: "هناك بعض المطالبات بإلغاء القوائم، ولكن هذا الأمر سيظلم أحزابًا كثيرة جدًا، مشيرًا إلى أن حماة الوطن من الأحزاب القوية فلن يتأثر بغياب القوائم، فالقوائم تعدل بين النسب والأحزاب".