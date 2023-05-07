الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة القناة يُعلن فتح باب التقدم لمنح التدريب لشباب الخريجين

جامعة القناة
جامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" هي أحد معالم صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر بالوقت الراهن، والتي تهدف إلى جعل صناعة الإلكترونيات إحدى الدعائم الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.

جاء ذلك تعليقاً من الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على إعلان معهد تكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم لمنح التدريب، المقدمة لشباب الخريجين من الجامعات المصرية أو ما يعادلها في الفترة من 2014  وحتى عام 2023.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن المبادرة تساهم في مضاعفة حجم صادرات الإلكترونيات المصرية، وتقليل إيرادات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بالسوق المحلية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للباحثين والمهندسين والفنيين المتميزين والعمال.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسين، الأول هو التصميم والإنتاج المتميز للدوائر الإلكترونية والأنظمة ذات القيمة المضافة، العالية والمدعومة بمستوى عالٍ من الدعم الفني، والثاني هو خلق صناعة إلكترونيات كثيفة العمالة.

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