الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد لشقيقين بتهمة إحداث عاهة مستديمة في سوهاج

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لمواطن بدائرة مركز المنشأة بسبب الخلافات بينهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بقيام المتهمين بالتعدى عليه  مما أحدث به عاهة مستديمة.

باتخاذ الإجراءات تم القبض على المتهمين وتبين وجود خلافات بين الطرفين قام خلالها المتهمين بالتعدى على المجنى عليه مما أحدث به عاهة مستديمة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد شقيقان عاهة مستديمة المستشار حمدى عبد العزيز

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