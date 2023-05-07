الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق يروج 3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بالشروق

حبس
حبس

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الأحد، حبس سائق عثر بحوزته على  3 كيلو فودو داخل سيارة رحلات بمدينة الشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سائق "له معلومات جنائية" حال إستقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته كمية من مخدر الفودو وزنت 3 كيلو و مـبلغ مالى  وبمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص  بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالى، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

حبس سائق مخدر الشروق نيابة

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