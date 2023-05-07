الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص في نجع حمادى

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تفاصيل ضبط المتهم بقتل شخص رميا بالرصاص بسبب خلافات مالية فى نجع حمادى، في قنا.

وتبلغ لمركز شرطة نجع حمادى من المستشفى العام باستقبال عامل متوفى إثر إصابته بعيار نارى بالجسم.

وبسؤال شقيقة المجنى عليه أقرت بنشوب مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و عاطل؛ لوجود خلاف مالى بين المجنى عليه وأحد أقارب المتهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى تجاه شقيقها من بندقية آلية كانت بحوزته فأودى بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عم بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية قتل قنا خلافات مالية المستشفى العام

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