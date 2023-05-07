الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ ينعى المستشار عبدالله عصر: مشهود له بالكفاءة فى مسيرته القضائية

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالله عصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، جاء ذلك مع بداية أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.

وقال عبدالرازق في نعيه للفقيد: بقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره، ننعى المستشار النائب عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والذى وافته المنية صباح يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023، بعد حياة حافلة بالعطاء، فكان - رحمه الله- مشهودا له بالكفاءة في مسيرته القضائية بداية من تعيينه وكيلا للنائب العام ومرورا برئاسته للمكتب الفنى لمحكمة النقض ثم رئيسا لها وللمجلس القضاء الأعلى.

وتابع: قد منحه الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لجهوده الكبيرة في العمل القضائي وتفانيه المقدر في إنفاذ القانون وحماية العدالة.

وتابع: واختتم الفقيد مسيرة عطائه مناضلاً تحت قبة مجلس الشيوخ حيث اختاره زملاؤه رئيسا للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فظل كما كان طوال  حياته دمث الخلق وطنيًا مخلصًا متفانيًا في أداء رسالته، رغم ما ألم به مؤخرا من مرض عضال خبيث أخفاه عنا جميعا حتى آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

 واختتم: وإننا إذ ننعاه اليوم، لنتقدم بخالص العزاء إلى أسرته الكريمة وتلاميذه ومحبيه، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الأبرار والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.... وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ووقف مجلس الشيوخ دقيقة صمت وحداد وتم خلالها قراءة فاتحة الكتاب ترحما علي روح الفقيد المستشار عبدالله أمين عصر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس والذي وافته المنية يوم 3 مايو الجاري.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الفطر المبارك المستشار عبد الله عصر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس الشيوخ عبدالوهاب عبدالرازق

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