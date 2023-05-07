الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطاحن أسوان: التنسيق مع مديريتي التموين والزراعة لدراسة السلبيات والإيجابيات

القمح
القمح

قال زكريا عبد اللطيف مدير عام الشؤون التجارية بمطاحن أسوان، إنه تم الاستعداد جيدا لموسم القمح 2023، كما تم عقد اجتماعات بإدارة الشركة بناءً على قرار رئيسها التنفيذي، من أجل دراسة سلبيات العام الماضي والوقوف على الإيجابيات.

وأشار عبد اللطيف خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية تموين أسوان ومديرية الزراعة والمطاحن بعدة اجتماعات لدراسة السلبيات والإيجابيات. 

وأضاف مدير عام الشؤون التجارية بمطاحن أسوان، أن قطاع أسوان استعد بشكل كامل لاستقبال العملاء، لافتًا إلى أن المواقع التخزينية الموجودة في القطاع، هما صوامع أسوان عبارة عن 3 خلايا تستوعب 6 آلاف طن، وشونة كوم أمبو 5 آلاف طن، وصوامع إدفو 30 ألف طن، وبنكر إدفو 35 ألف طن، وصوامع الراجحي 30 ألف طن، معقبًا: "أتمنى أن يكون موسم قمح ناجح".

استلام القمح بالأوزان

فيما قال أحمد ناصر رمضان المسؤول عن استلام القمح بالأوزان، إن الشاحنات التي تحمل توريدات القمح يتم تسجيلها بالدفاتر بعد وزن ما تحتويه، ثم دخولها للجنة واختبار عينة القمح، ثم تعود للوزن مرة أخرى لتسجيل الفارغ، ويطبق عليها رئيس التموين وعضو هيئة سلامة الغذاء.

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