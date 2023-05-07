الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عميد بنات عين شمس تفتتح فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوى للكلية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس، فعاليات أسبوع العلم والمؤتمر السنوى للكلية بعنوان "الإنسان.. المجتمع.. البيئة فرص وتحديات في عالم متغير" بمسرح الكلية، الذي تستمر فعالياته إلى ٩ مايو الجاري ٢٠٢٣ بحضور وكلاء الكلية ومقرر المؤتمر الدكتور حنان الشاعر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور في حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، حيث قامت بعرض مختصر لإنجازات إدارات الكلية الثلاث، حيث أصبحت كل قطاعات الكلية تتمتع بالتحول الرقمي بنسبة تصل الـ٩٠٪ وقريبًا جدًا وستصل نسبة التحول الرقمي داخل الكلية الى ١٠٠٪، وأيضًا نظام المرتبات الجديد، حيث تعتبر كلية البنات لها السبق فى تطبيق هذا البرنامج، وأيضًا الدبلومة التكميلية فى الآداب، والمؤلفات الإلكترونية والمنصة التعليمية، إلى جانب الدور الفعال الذي تقوم به الكلية من تطوير البنية التحتية للمباني وتطوير الحضانة وحمام السباحة لخدمة الطالبات وأبناء الهيئة التدريس و الموظفين.

فى نهاية كلمتها قدمت الشكر والتقدير لكل الحضور وللفريق المتكامل الذي يعمل داخل الكلية وخارجها لخدمة أبناء الكلية وتطويرها، مؤكدة أن كلية البنات تعد جامعة وسيتم التقديم البرامجي للحصول على الجودة فى وقت قريب.

أعضاء هيئة التدريس التعليم والطلاب التكميلية التحول الرقمي البنية التحتية ل البنية التحتية الجلسة الافتتاحية ل الجلسة الافتتاحية

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