قاضى المعارضات يأمر بحبس المتهم بسرقة التكييفات من المنازل فى الخليفة

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بحبس عاطل لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة التكييفات فى منطقة الخليفة.

كانت النيابة قد قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

- تفاصيل الواقعة

كانت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر "له معلومات جنائية"، وبحوزته وحدة جهاز تكييف خارجية بالكابلات والوصلات الخاصة بها "مجهولة المصدر".

بمناقشته عن مصدرها اعترف بسرقتها من مبنى كائن بدائرة القسم بأسلوب "التسلق"، وباستدعاء المسئول عن المبنى تعرف على وحدة التكييف واتهمه بالسرقة.