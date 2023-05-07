تدشين برنامج القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية.. اليوم

أعلنت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، عن تدشين برنامج للقوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، اليوم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مشكاة نور الثقافية الخيرية.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن برنامج القوافل التعليمية يقوم عليه نخبة من أفضل خبراء التعليم واضعي أسئلة الامتحانات، وتستضيفها مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات للطلاب قاطني بورسعيد من الجنسين، ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين لجميع الطلاب قاطني مدينة بورفؤاد.

وأوضحت الدكتورة هالة عبدالسلام أن مقرات القوافل جاهز لاستيعاب الطلاب ومزودة بالتجهيزات الفنية والتعليمية على أعلى مستوى، وذلك بدعم من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في إطار حرصه الدائم على مستقبل أبنائه الطلاب ولتحقيق الاستفادة القصوى في بيئة تعليمية ملائمة.

وأضافت وكيل أول الوزارة أن برنامج القوافل التعليمية سيبدأ اليوم الأحد 7 مايو 2023 في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الثالثة والنصف، ويستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق 11 مايو الجاري، وذلك حسب جدول المحاضرات المعلن مسبقا للطلاب بجميع مدارس المرحلة الإعدادية.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث