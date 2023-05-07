الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة ابتزاز فتاة بالدقى

فتاة
فتاة

أحالت النيابة العامة، عاطلًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه ابتزاز فتاة بصور خاصة بها لحملها على إقامة علاقة غير شرعية معه بمنطقة الدقي.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أن النيابة العامة تتهم  "ا.ع"، ٣٢ سنة، لأنه في غضون شهر ٢٠٢١ بدائرة قسم شرطة الدقى محافظة الجيزة، اعتدى على حرمه الحياة الخاصة للمجني عليها "غ ع" بأن نقل صورًا خاصة بها من على هاتفها لهاتفه دون رضائها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم أفشى صورًا شخصية خاصة بالمجني عليها "غادة. ع" والمتحصل عليها دون رضائها بالجريمة - محل الاتهام السابق - بأن أرسلها لذويها لحملها على إقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المتهم هدد المجني عليها سالفة الذكر بإفشاء صورها الشخصية والمتحصل عليها بالطريقة المبينة في الجريمة - محل الاتهام الأول - بأن أرسل لها ولذويها تلك الصور وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب إقامة علاقة غير شرعية معها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أنشأ وأدار حسابًا عبر تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن انتهك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر وأرسل لها بكثافة رسائل إلكترونية متضمنة صورها الشخصية دون موافقتها.

وتعمد إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بأن أساء استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات والجرائم محل الاتهامات السابقة.

إقامة علاقة غير شرعية إحالة عاطل ابتزاز فتاة بالدقي

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