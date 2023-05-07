منها ندوات وصالون ثقافي.. أبرز فعاليات بيت المعمار المصري لشهر مايو 2023

أعلن بيت المعمار المصري عن أبرز فعالياته الثقافية لشهر مايو 2023، والتي تنوعت بين ندوات مع كبار الكتاب، ومعارض وورش تعليمية وثقافية. ولذلك، سنستعرض في السطور التالية جدول فعاليات بيت المعمار المصري لهذا الشهر.

أرواح في المدينة

يستهل بيت المعمار المصري، فعاليات هذا الشهر، اليوم الجمعة ٥ مايو، في تمام الساعة ٦م باللقاء رقم "١٣" من سلسلة لقاءات "أرواح في المدينة" للكاتب الصحفي، محمود التميمي ضمن مشروعه "القاهرة عنواني" والذي يقام بمركز الإبداع الفني بحرم الأوبرا بالزمالك.

الاحتفال بشهر التراث

أما يوم السبت ١٣ مايو، في تمام الساعة ٦م، تبدأ فعالية الاحتفال بشهر التراث ويوم المتاحف العالمي بالتعاون مع هيئة خبراء التراث، في ندوة تضم كل من مع كل من دكتور طارق نازل، دكتورة سهير زكي حواس، المعماري حمدي السطوحي، دكتور محمد حسن عبد الحافظ، وتدير الندوة د. لمياء محمود.

حلقة نقاشية حول التعليم المعماري

وفي يوم الأحد ١٤ مايو، في تمام الساعة ٦ م، فلقاء بين أجيال من المعماريين من جيل الأساتذة وجيل الوسط والأجيال الجديدة وحلقة نقاش حول التعليم المعماري في كلية الفنون الجميلة، بحضور دكتور أحمد حسني رضوان، أستاذ العمارة ووكيل كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، ويدير اللقاء المعماري عصام صفي الدين، وهو اللقاء الأول في سلسلة جديدة من حلقات نقاش بيت المعمار المصري تتلاقى من خلالها الأجيال من المدارس المعمارية المصرية المختلفة.

معرض صور لحكايات وذكريات فلسطينية

وفي يوم ٢٠ مايو الساعة ٦م، يستحضر بيت المعمار المصري، حكايات وذكريات فلسطينية مع الفنانة سمر دويدار، كما يشهد افتتاح معرض صور لتلك الحكايات، بتقديم دكتور عماد ابو غازي وزير الثقافة الأسبق للحدث، ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

الصالون الثقافي

أما في يوم ٢٧ مايو، في تمام الساعة ٦م، يعاود بيت المعمار المصري إقامة الصالون الثقافي، وتديره دكتورة هبة صفي الدين، وبحضور الأديبة ريم بسيوني لمناقشتها حول القاهرة الفاطمية كما جاءت في روايتها الأخيرة "الحلوانى".

ورشة عمل التصوير العمراني

يختتم بيت المعمار المصري، فعالياته باستضافة ورشة عمل التصوير العمراني لطلاب دبلومة التنمية الثقافية بجامعة القاهرة.