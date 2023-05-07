الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي 

من المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل. 

خط الدفاع: بين وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل ماجاليس - زينشينكو. 

خط وسط الملعب: توماس بارتي - جرانيت شاكا - جابرييل مارتينيلي. 

في خط الهجوم: جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد.

الأول من 4 مباريات.. توتنهام يهزم كريستال بالاس بالدورى الإنجليزى

ترتيب أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة، أي بفارق أربع نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-5-2023 والقنوات الناقلة

ارسنال تشكيل ارسنال تشكيل أرسنال المتوقع نيوكاسل يونايتد الدورى الانجليزى البريميرليج أرتيتا

الأكثر قراءة

إصابة شخصين إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بمدخل المدينة الصناعية بالفيوم

في مجلس الوزراء.. الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تناقش طرق التعامل مع الأزمات

العثور على 3 كيلو من مخدر الهيدرو بحوزة شخص في الشروق

محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

"البترول" تبدأ خطة تطوير أعمال البحث والاستكشاف في مناجم الفوسفات بـ3 محافظات

السجن 10 سنوات لمهندس باع شاليه طليقته بتوكيل مزور في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسلم نائبًا أردنيًا بعد احتجازه فى قضية تهريب أسلحة للضفة الغربية

استشهاد شاب من فلسطينيى الداخل بالرصاص خلال عراك مع إسرائيلى

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس