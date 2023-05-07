تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ويستعد فريق أرسنال لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الحالي 2022-2023.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت - ياكوب كيفيور - جابرييل ماجاليس - زينشينكو.

خط وسط الملعب: توماس بارتي - جرانيت شاكا - جابرييل مارتينيلي.

في خط الهجوم: جابرييل جيسوس - بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد.

ترتيب أرسنال ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق أرسنال، تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 82 نقطة، أي بفارق أربع نقاط.

بينما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، متفوقًا على مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين فقط.