العثور على جثة رجل في العقد الخامس بأحد المحلات بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، على جثة رجل في العقد الخامس من العمر، وذلك بعدما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا بوجود روائح وانبعاثات تخرج من داخل محل بمنطقة شارع الكهف وسط الغردقة.

تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود إنبعاثات ورائحة غير طبيعية من داخل أحد محلات التكييف، بشارع الكهف وسط مدينة الغردقة، على الفور توجهت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبفتح المحل تم العثور على جثة رجل وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجثة لرجل يدعى "رمضان صابر" يبلغ من العمر 43 مطعونا بسلاح أبيض داخل محل تكيف يمتلكه، وتم التحفظ على الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة، لحين التحقيقات وانتداب طبيب شرعي لتشريح الجثة، ومعرفة سبب الوفاة وعمل تحريات المباحث حول الواقعة وجارِ المتابعة والكشف عن دوافع وأسباب الواقعة ومعرفة الجاني.