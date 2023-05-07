الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 627 شاحنة و30 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 300 شاحنة و15 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6500 طن بضائع، 327  شاحنة و15 سيارة.
كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس.

كما تم تداول 3000 طن بضائع و325 شاحنة بميناء نويبع، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين سينا وبريدج بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفن الثلاث وهي  بريدج، ايلة وسينا وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1340 راكبًا بموانيها.

مصر السويس ميناء موانئ البحر الاحمر

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