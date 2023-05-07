الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيريز يحسم الجدل حول رحيل أنشيلوتى عن ريال مدريد

أنشيلوتي
أنشيلوتي

حسم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، الجدل حول إمكانية رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق، بعد نهاية الموسم.

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فاوض أنشيلوتي لتدريب الفريق، ومنحه مهلة للرد على المفاوضات.

وقال بيريز، في تصريحات ما بعد لقاء كأس الملك: "أنشيلوتي سيغادر؟ لا أريد حتى أن أسمع عنها، لديه سنة أخرى في عقده ونحن سعداء جدًا معه".

وكان أنشيلوتي صاحب الـ63 عامًا عاد للريال في صيف 2021 بعدما رحل عنه في الولاية الأولى في عام 2015، وحقق معه دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وتوج ريال مدريد بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة 20 في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على أوساسونا 2 -/1، السبت، في نهائي البطولة. 

وتقدم الريال عن طريق رودريجو في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك لوكاس تورو التعادل لأوساسونا في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 70 سجل رودريجو الهدف الثاني للريال، ليضمن التتويج لفريقه.

ويضرب الريال موعدًا ناريًا الثلاثاء المقبل على ملعبه ووسط جماهير أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فلورنتينو بيريز بيريز ريال مدريد كارلو أنشيلوتي أنشيلوتي

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