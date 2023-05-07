الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"زراعة الشيوخ" تناقش مقترح إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اجتماعا لها اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة عن طلب المناقشة العامة المقدم من النائب المهندس عبد السلام الجبلي، بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية"، وتقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن "تطبيق الزراعات التبادلية للاستفادة من الموسم الشتوي في زراعة القمح أو بنجر السكر والموسم الصيفي في الزراعات السمكية".

كما تناقش اللجنة تقريرها عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني بشأن إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية "، وتناقش  أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن ملاءمة منظومة الري الحديث في مدينة الخارجة بالوادي الجديد، بمنطقة البستان والبليدة، والاقتراح المقدم من النائب بشأن إعادة النظر في قرار مصلحة الري بالوادي الجديد الخاص برفع القيمة الإيجارية لسعر مياه الآبار الجوفية بالوادي الجديد، بحضور ممثلي الحكومة.

ويعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. 

اقتراح برغبة التنظيمات النقابية الري الحديث الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار المتغيرات المحلية والإقليمية المهندس عبد السلام الجبلى

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