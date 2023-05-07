إصابة 9 أشخاص فى تصادم ميكروباص وتوك توك بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بتوك توك، أمام عزبة الهيما في مركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، باصطدام السيارة رقم 7164 ه ر، ميكروباص، بتوك توك بدون لوحات معدنية، أمام عزبة الهيما، التابعة لمجلس قروي تلة بمركز المنيا.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف وبالفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص هم: محمد يونس 25 عاما، عبد الرحمن محمد سيد 20 عاما، عبد التواب محمد عايد 65 عاما، محمد سيد توني 33 عاما، نور أحمد عبد الحميد 19 عاما، محمد بهجت عبد المنعم 28 عاما، أيمن هلال عبد العظيم 29 عاما، صلاح محمد 52 عاما، ربيع بيومي حسانين 36 عاما، وجميعهم يقيمون بمركز أبوقرقاص.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص والتوك توك تحت تصرف النيابة العامة.