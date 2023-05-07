أستاذ اقتصاد زراعى: موسم القمح مُبشر.. والدولة وضعت سياسات للتخزين

قال أشرف كمال، أستاذ اقتصاد الزراعي، إن موسم القمح مُبشر لهذا العام ومختلف عن المواسم السابقة، إذ اتبعت الدولة سياسة واضحة في تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، وتم الإعلان عنها قبل زراعة القمح وكانت تقدر 1200 جنيه للإردب وتم رفعها إلى 1500 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك مؤشرات بتوريد جيد للقمح وبدأت من الصعيد ومرسى مطروح، والآن في مصر الوسطى والدلتا.

وأكد أنه يوجد 420 موقعًا لاستلام القمح وتمت إضافة 6 صوامع للطاقة التخزينية، وهي ثورة جديدة في تخزين الأقماح، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت سياسات للتخزين وتشجيع المزارعين على توريد القمح.

الدولة أعلنت عن أسعار ضمان لكافة المحاصيل الاستراتيجية

وتابع، أنه تم الإعلان عن أسعار ضمان لكافة المحاصيل الاستراتيجية مثل الزيتية والأعلاف 9.500 لطن الذرة الصفراء، و15 ألفا لطن عباد الشمس و19 ألفا لطن فول الصويا، ويوجد اهتمام كبير من القيادة السياسة والدولة بالزراعة والتي تضع نصب عينيها دعم المزراع المحلي وليس الأجنبي.