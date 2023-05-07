الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس الوزراء العراقى: ماضون فى خطط مواجهة التغيرات المناخية

محمد شياع السودانى
محمد شياع السودانى

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، أن بلاده ماضية فى التواصل الاقتصادى إقليمياً في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية، بما يدعم الاستقرار والنموّ الاقتصادى للشعب العراقى ولجميع الشعوب الشقيقة والصديقة.

 

جاء ذلك خلال لقائه وزير الطاقة والمياه اللبنانى وليد فياض ونائب مدير أمن الدولة اللبناني حسن شقير، لبحث مختلف أوجه التعاون بين العراق ولبنان، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، على المستويات كافة.


ونقل الوزير اللبناني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - تأكيدات حكومته وحرصها على توثيق التعاون مع العراق، في المجالات التنموية واستمرار الشراكة والتبادل؛ لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

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