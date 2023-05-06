حسام المصرى: لجنة الاستغاثات تستهدف تقنين العلاج على نفقة الدولة

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عن تفاصيل تدشين صفحة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات عبر فيسبوك للتواصل مع المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه تم إنشاء صفحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع رقم للواتساب للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوي.

وأضاف: "نتواصل مع المرضى على مدار اليوم ونتلقى الاتصالات للتعامل مع المرضى وتقديم الخدمات اللازمة".

وتابع: "تم إنشاء لجنة الاستغاثات الطبية عام 2016"، موضحًا: "لجنة الاستغاثات الطبية توفر العلاج الناقص لمرضى الأمراض المزمنة والهدف منها هو تقنين استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة".

وواصل: "في عام 2021، كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتالي كانت هناك تكليفات من رئيس الوزراء، استحداث لجنة الاستغاثات الطبية، وحاولنا من خلاله الوصول للناس، بدلًا من انتظار المواطن تقديم طلب العلاج، وسعينا للبحث عن الاستغاثات عبر السوشيال ميديا".

وأوضح أن لجنة الاستغاثات الطبية دورها إصدار قرارات العلاج وحل مشكلات نواقص الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا دائمًا مع منظمات المجتمع لتوفير العلاج والأدوية للمرضى.