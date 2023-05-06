السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام المصرى: لجنة الاستغاثات تستهدف تقنين العلاج على نفقة الدولة

الدكتور حسام المصري
الدكتور حسام المصري

كشف الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء ورئيس لجنة الاستغاثات الطبية، عن تفاصيل تدشين صفحة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات عبر فيسبوك للتواصل مع المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إنه تم إنشاء صفحة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي ووضع رقم للواتساب للتواصل مع المواطنين وتلقي الشكاوي.

وأضاف: "نتواصل مع المرضى على مدار اليوم ونتلقى الاتصالات للتعامل مع المرضى وتقديم الخدمات اللازمة".

وتابع: "تم إنشاء لجنة الاستغاثات الطبية عام 2016"، موضحًا: "لجنة الاستغاثات الطبية توفر العلاج الناقص لمرضى الأمراض المزمنة والهدف منها هو تقنين استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة".

وواصل: "في عام 2021، كانت هناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وبالتالي كانت هناك تكليفات من رئيس الوزراء، استحداث لجنة الاستغاثات الطبية، وحاولنا من خلاله الوصول للناس، بدلًا من انتظار المواطن تقديم طلب العلاج، وسعينا للبحث عن الاستغاثات عبر السوشيال ميديا".

وأوضح أن لجنة الاستغاثات الطبية دورها إصدار قرارات العلاج وحل مشكلات نواقص الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا دائمًا مع منظمات المجتمع لتوفير العلاج والأدوية للمرضى.

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": تتويج الملك تشارلز يوم تاريخى فى بريطانيا لم تشهده من عقود

أحمد المسلمانى: هيئة الإسعاف تطورت بشكل كبير والخدمة مجانية بالمحافظات

عادل حمودة: "التجسس" قديم وورد فى البرديات الفرعونية

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلن عن الترتيبات النهائية للجلسات غدًا

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى للتشخيص والعلاج (فيديو)

محمود فوزى: الحوار الوطنى لا يضم سياسيين فقط.. وتلقينا الآلاف من طلبات المشاركة

أول تعليق من "التعليم" بعد تعطل سيستم امتحانات الطلاب فى الخارج

المستشار محمود فوزى: هذه الفئة الوحيدة التى لم ندعها للحوار الوطنى

الأكثر قراءة

وزير الخارجية البريطانى: مصر بالنسبة لنا شريك مهم.. وعلاقاتنا ممتدة لسنوات طويلة

"دائم الشتائم للاعبين".. نائب رئيس المصرى: انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام حسن

مدبولى يستعرض جهود مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان

النيابة تصرح بدفن سائق صدمه قطار فى العياط

"مغارة على بابا".. سرقة 25 مليون جنيه وحرق مقر شركة رجل أعمال شهير (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»