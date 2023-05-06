السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة تصرح بدفن سائق صدمه قطار فى العياط

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سائق سيارة ميكروباص لقي مصرعه بعدما صدمه قطار، وقد تسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتي تبين أنه أثناء محاول قائد السيارة عبور الطريق من مزلقان السكة الحديد اصطدام به قطار أمام قريتي البرغوتي والقطوري بدائرة مركز شرطة العياط.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة العياط ، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيارة ميكروباص أمام قريتي البرغوتي والقطوري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيارة ميكروباص حال محاولتها العبور من مكان غير شرعي أثناء قدوم القطار ونتج عن الحادث مصرع سائق الميكروباص، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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