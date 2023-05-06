افتتاح معمل تركيبات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى بوحدة السلامية فى الدقهلية

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، معمل تركيبات الأسنان المتحركة وعيادة العلاج الطبيعي وقسم الأطفال الملحق بها بوحدة السلامية التابعة لإدارة أجا الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبرعاية الدكتور وليد حسن مدير الإدارة المركزية لطب الأسنان وفي إطار تنفيذ خطة الوزارة بتطوير الخدمات الطبية.

ولفت مكين إلى أن المعمل تم تجهيزه بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من أهالي قرية السلامية لخدمة 7 قرى بتعداد سكان حوالي 80 ألف نسمة.

كما تفقد وكيل وزارة غرفة الاستقبال والصيدلية وغرفة التعقيم وعيادة الأسنان بالوحدة، مشدداً على الالتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى .

وتابع مكين الجولة بزيارة مستشفى أجا المركزى حيث اطلع على ما تم إنجازه من ترتيبات لتجهيزات قسم طب اسنان للاطفال لعلاج ذوي الهمم تحت التخدير الكلي، كما تفقد أعمال تطوير كبسولة العمليات وكوبري الربط بين مبنى العمليات القديم والجديد.

وفى نهاية الجولة استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، مثمناً جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

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