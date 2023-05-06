السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح معمل تركيبات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى بوحدة السلامية فى الدقهلية

الافتتاح
الافتتاح

افتتح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، معمل تركيبات الأسنان المتحركة وعيادة العلاج الطبيعي وقسم الأطفال الملحق بها بوحدة السلامية التابعة لإدارة أجا الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبرعاية الدكتور وليد حسن مدير الإدارة المركزية لطب الأسنان وفي إطار تنفيذ خطة الوزارة بتطوير الخدمات الطبية.

ولفت مكين إلى أن المعمل تم تجهيزه بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية من أهالي قرية السلامية لخدمة 7 قرى بتعداد سكان حوالي 80 ألف نسمة.

كما تفقد وكيل وزارة غرفة الاستقبال والصيدلية وغرفة التعقيم وعيادة الأسنان بالوحدة، مشدداً على الالتزام بالاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى .

وتابع مكين الجولة بزيارة مستشفى أجا المركزى حيث اطلع على ما تم إنجازه من ترتيبات لتجهيزات قسم طب اسنان للاطفال لعلاج ذوي الهمم تحت التخدير الكلي، كما تفقد أعمال تطوير كبسولة العمليات وكوبري الربط بين مبنى العمليات القديم والجديد.

وفى نهاية الجولة استمع وكيل الوزارة إلى المترددين ليطمئن على توافر الخدمة العلاجية والأطباء للوقوف على نقاط ضعف تقديم الخدمة الطبية والعمل على حلها، مثمناً جهود الفريق الطبى بالمستشفى وما يقدمونه من أجل خدمة المرضى.

IMG-20230506-WA0018
IMG-20230506-WA0018
IMG-20230506-WA0016
IMG-20230506-WA0016
IMG-20230506-WA0017
IMG-20230506-WA0017
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية العلاج الطبيعي

الأكثر قراءة

وزير الخارجية البريطانى: مصر بالنسبة لنا شريك مهم.. وعلاقاتنا ممتدة لسنوات طويلة

"دائم الشتائم للاعبين".. نائب رئيس المصرى: انتصرنا للأخلاق والقيم بإقالة حسام حسن

مدبولى يستعرض جهود مصر لاستيعاب الأشقاء الوافدين من السودان

النيابة تصرح بدفن سائق صدمه قطار فى العياط

"مغارة على بابا".. سرقة 25 مليون جنيه وحرق مقر شركة رجل أعمال شهير (فيديو)

اكتشف خيانة زوجته مع صديق عمره بسبب "سؤال عن موعد عودته للمنزل" بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

د. هيثم الحاج على

الثقافة كصناعة ومصدر للدخل القومى

د.كريمة الحفناوى

عشر سنوات من حكم الرئيس الفنزويلى مادورو

أمل زيادة

"الشاويش عطية".. رياض القصبجى

علي سعدة

مصر والإمارات.. حالة عشق

خالد حريب

هل يعيد الحوار الوطنى بناء حلف 30 يونيو؟

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

العكلوك: وزير الخارجية الفلسطينى سيطلع الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال فى القدس

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»