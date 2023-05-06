حسين دعسه يقترح تخصيص جلسة للحوار الوطنى تبرز دور القوة الناعمة المصرية

قال حسين دعسه، مدير تحرير جريدة الرأي الأردنية، إن الثقافة المصرية غيرت الكثير من ثقافة الدول العربية وقوتها الناعمة، والتي انتشرت من عقود ماضية وشكلت التنوير في قضايا المرأة والشباب والتعليم.

واقترح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن تكون هناك جلسة من جلسات الحوار الوطني لإبراز الدور القوي للقوة الناعمة المصرية، تجمع خبراء عرب، وذلك انطلاقًا من مرجع أساسي أن البلاد العربية والإسلامية، اتخذت ثقافتها من واقع الثقافة المصرية.

المقولات بالدول العربية كلها كانت تنصب من واقع الثقافة المصرية

وأضاف أنه بفضل الانطلاقة الناعمة القوية والمثيرة للجدل منذ أكثر من مائتي عام للثقافة المصرية أصبحت المقولات بالدول العربية كلها تنصب من واقع الثقافة المصرية، والأمن الناعم الذي كان ينتشر في البيوت من خلال القصة والمقال والصحافة والمطبوعات التي كانت تصل الدول العربية بالطائرة يوميًا مثل الهلال والمصور وروزاليوسف والصحف المصرية مثل الأهرام كانت تصل بشكل يومي لبلادنا والجميع يتهافت عليها.