بعد جولة ثقافية مثمرة فى الإمارات.. وزيرة الثقافة تعود إلى أرض الوطن

وصلت مساء اليوم السبت، وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة نيفين الكيلاني إلى أرض الوطن بعد جولة مثمرة استمرت أربعة أيام من التعاون الثقافي والإنساني بدولة الإمارات العربية الشقيقة، استلهتها بحضور مراسم افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته الرابعة عشرة، والذي تُنظمه هيئة الشارقة للكتاب، تحت شعار "عقول تتشكل"، ويستمر خلال الفترة من 3 حتى 14 مايو الجاري، في "مركز إكسبو الشارقة"، كما شهدت الجولة لقاء أحمد ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث مزيد من التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات النشر وتسويق الكتاب وإقامة المعارض والأنشطة الثقافية، كما قامت الدكتورة نيفين الكيلاني بزيارة "بيت الحكمة"، و"دارة الدكتور سلطان القاسمي "بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية.

أول أيام الجولة.. افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل

وشهدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الأربعاء الماضى، تفقد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب ضمن فعاليات مهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي ضم 230 عنوانًا جديدًا لكتب الأطفال واليافعين، حيث أثنى القاسمي على العناوين المعروضة بجناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بالمهرجان، خاصة السلاسل الخاصة بالتعريف برموز الأدب والفن والثقافة والقصص التاريخية والتراثية، والتي تهدف لحماية الهوية وحفظ التراث، كما أثنى القاسمي على جودة الطباعة والإخراج لتلك العناوين.

وأعربت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن سعادتها بالمشاركة المصرية، سواء من خلال جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو من خلال دور النشر المصرية، وذلك في إطار التعاون الثقافي المثمر بين مصر والإمارات بشكل عام، وإمارة الشارقة بشكل خاص.

أعقب ذلك تفقدهما أجنحة المهرجان الذي يضم 141 دار نشر عربية وأجنبية، وينظم 1732 فعاليةً، يشارك فيها 457 ضيفًا من 66 دولةً، من كبار الكتّاب والأدباء والفنانين والناشرين والرسامين.

كما زار الجانبان أجنحة وزارة التربية والتعليم، وبيت الحكمة، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، ودائرة الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وكذلك استمعا إلى شرحٍ حول برنامج المهرجان، والجهات المُشاركة فيه وما يوفره للأطفال واليافعين وعائلاتهم من معارض ومنصات تعليمية وإبداعية متنوعة.

كما شهدت الجولة تفقدهما "معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل"، الذي يُقام بمشاركة مئات الرسامين العالميين.

لقاء مع أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب

وفي ثاني أيام جولاتها، التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، أحمد ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، لبحث مزيد من التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي في مجالات النشر وتسويق الكتاب وإقامة المعارض والأنشطة الثقافية، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات مهرجان الشارقة القرائي، ومؤتمر الشارقة الأول للرسوم المتحركة، وذلك بحضور السفير شريف عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى أبوظبي.

وناقشَ اللقاء بحث تكثيف التعاون المشترك بمختلف المجالات الثقافية، إلى جانب مناقشة توقيع بروتوكول للتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة الشارقة للكتاب، من أجل تسويق الكتب الأجنبية بأسعار مُخفضة خلال المعارض والفعاليات الثقافية المصرية والوصول بتلك الكتب والمؤلفات من خلال وزارة الثقافة لمختلف المحافظات، والاهتمام بشكل خاص بكتب الأطفال، وإقامة فعاليات وأنشطة مشتركة في مجالات معارض كتب الأطفال وملتقيات أفلام الرسوم المتحركة.

زيارة بيت الحكمة ودارة الدكتور سلطان القاسمي

كما قامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بزيارة "بيت الحكمة"، و"دارة الدكتور سلطان القاسمي" بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية، وذلك ضمن زيارتها التي بدأتها أمس الأول لحضور حفل افتتاح مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

حيث اطلعت وزيرة الثقافة على أقسام "بيت الحكمة " والذي يضم شُرفة المعرفة، وخزانة الحكمة وهي مساحة مُخصصة لمجموعة من الكتب النادرة، وقاعة الرشيد والتي تم تصميمها لاستضافة المؤتمرات والفعاليات والمعارض، وهي المُجهزة بحلول مُتقدمة وقابلة للتغيير، كما توجد بها 7 غرف مغلقة مخصصة للدراسة والاجتماعات والجلسات النقاشية، وميدان الحكمة، وركن القارئ الصغير وهي مساحة رحبة للتعلّم والقراءة إلى جانب الاستفادة من ورش العمل التي تُعقد لتبادل الأفكار وإطلاق العنان لمخيلة الصغار وتحفيزهم نحو التفكير الإبداعي، وقد تم تصميمه خصيصًا للصغار من عمر 3 وحتى 12 سنة، ليقدم لهم برامج متنوعة باللغتين العربية والإنجليزية.

واطلعت كذلك على قاعة طباعة وتغليف الكتب، والتي تتيح طباعة وتغليف الكتب خلال دقائق قليلة، وتمنح هذه التكنولوجيا للمستخدمين فرصة "النشر الذاتي" لأعمالهم، بالإضافة إلى طباعة الكتب الرقمية المتوافرة في المكتبة حسب الطلب، كما زارت ديوان السيدات وهو مساحة مُخصصة للسيدات تمنحهن الخصوصية للاستمتاع بالقراءة والمطالعة وعقد الاجتماعات والندوات، ومخبر الجزري وهو عبارة عن مخبر تصنيع رقمي مصمم للمشاريع المبتكرة يحتوي على تقنيات متطورة في الطباعة وآلات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، وقاطع الليزر، إلى جانب آلة التحكم الرقمي الصغيرة، بالإضافة إلى معرض الخوارزمي.