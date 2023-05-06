بعد الإغماء فى السوبر.. فحص جديد لـ محمود متولى للاطمئنان عليه

استقر أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إخضاع محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر، لفحص طبي جديد للاطمئنان على حالته الطبية بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة السوبر أمام بيراميدز.

وتعرض متولي لحالة إغماء بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة السوبر المصري، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للأهلي وبيراميدز.

وتم استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لعلاج اللاعب قبل أن يستفيق عقب إسعافه سريعًا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة السوبر المصري التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.

سجل علي معلول هدف المباراة الوحيد لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 96 من عمر المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي.