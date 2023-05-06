السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الإغماء فى السوبر.. فحص جديد لـ محمود متولى للاطمئنان عليه

محمود متولي
محمود متولي

استقر أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إخضاع محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر، لفحص طبي جديد للاطمئنان على حالته الطبية بعد تعرضه لحالة إغماء عقب انتهاء مباراة السوبر أمام بيراميدز.

وتعرض متولي لحالة إغماء بعد إطلاق صافرة نهاية مباراة السوبر المصري، قبل أن يتدخل الجهاز الطبي للأهلي وبيراميدز.

وتم استخدام جهاز الصدمات الكهربائية لعلاج اللاعب قبل أن يستفيق عقب إسعافه سريعًا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على بيراميدز بهدف دون رد في مباراة السوبر المصري التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي.

سجل علي معلول هدف المباراة الوحيد لصالح المارد الأحمر في الدقيقة 96 من عمر المباراة التي امتدت إلى الوقت الإضافي.

محمود متولى الاهلى السوبر المصرى الإغماء بيراميدز اصابة محمود متولى

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