الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وخلال اللقاء الأسبوعي، ناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين بكافة القطاعات بنطاق المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء القطاعات ومديري العموم بديوان عام المحافظة.

وأكد رحمي أن هناك تكليفات لجميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون التام وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تحقيق كافة مطالب المواطنين.

محافظ الغربية يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر التقى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لتلقي طلبات المواطنين واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها وخلال اللقاء الأسبوعي وكلاء الوزارات مسابقة ملكة جمال العرب وهناجر وشون تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة منذ بداية أعمال التوريد طبقا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲

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