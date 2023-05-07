الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تأمين غذاء المصريين.. التوسع الأفقى فى زراعة المحاصيل وزيادة سعة التخزين (إنفوجراف)

المحاصيل
المحاصيل

تسعى مصر إلى زيادة المساحة المنزرعة من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وفي سبيل ذلك وضعت مصر استراتيجيات وخططا تنموية من أجل زيادة محصول القمح، وتحاول من خلال تلك الخطط الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

وخلال الربع الأول من العام الجاري 2023 تضاعفت أعداد توريد المحاصيل الاستراتيجية ومنها محصول القمح الذي يعد مصدرا للأمن الغذائي القومي.

وتتابع عملية توريد محصول القمح غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بإشراف من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، وتستمر عملية متابعة التوريد القمح ‏المحلي حتى الآن.

وحتى الآن وصل إجمالي توريد القمح إلى 1.2 مليون طن بنقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن التى تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحًا وينتهي ‏عملها يوميًا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساءً.

ووصل توريد القمح من محافظة سوهاج منذ بدء موسم التوريد بمختلف مراكز المحافظة، إلى توريد 100 طن من المحصول فى أول أيام التوريد، فيما أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا عن توريد 5661 طنًّا بالشون الحكومية والصوامع، منذ بداية أعمال التوريد فى 15 أبريل الجارى، وتم تجهيز 42 موقعًا تخزينيًّا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

التوسع الأفقي في زراعة المحاصيل وزيادة سعة التخزين

وكانت هناك مساعٍ وجهود من أجل زيادة معدلات التوريد من محصول القمح من خلال تقديم كافة التسهيلات للمزارعين، ووصلت إلى زيادة طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوّقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص فى حال احتياجها.

وكذا هناك تركيز على ترشيد استهلاك المياه التي تستخدم في الزراعة، ولاسيما في الأراضي المنزرعة بالأرز لاحتياجه إلى وفرة في المياه، حيث وضعت الدولة خطة للتوسع الأفقي في إضافة 3.5 مليون فدان جديدة للرقعة الزراعية المصرية، وأن المساحة الكلية المستهدف زراعتها بالأرز تبلغ 724 ألف فدان للري بالغمر، و200 ألف فدان تتم زراعتها بسلالة الأرز الموفرة للمياه، و150 ألف فدان تعتمد على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا، تتم توزيعها على 9 محافظات.

القمح المحاصيل الاستراتيجية التموين توريد القمح الأرز

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