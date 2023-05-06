السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تطورات الحرب في السودان: الأوضاع الإنسانية صعبة

السودان
السودان

كشف محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، تطورات الوضع بالأراضي السودانية، مؤكدًا أن خروقات مليشيا الدعم السريع  ما زالت مستمرة، خاصة بعد إطلاق النار على سيارة السفير التركي من قبلهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية للقناة، أنه كان هناك مناوشات في جنوب السودان وكذلك في قلب الخرطوم وتحديدًا في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة، مؤكدًا أن المواجهات مستمرة، ويوجد طائرات تابعة للجيش السوداني تحلق في سماء الخرطوم.

الأوضاع مضطربة في الشوارع 

وتابع، أن الأوضاع مضطربة في الشوارع على الرغم من وجود هدوء جزئي في بعض الأحياء بالخرطوم وشهد بعضها عودة الحياة من جديد، مشيرًا إلى أن هناك تعزيزات من قبل الجيش في الأسواق والمراكز التجارية خاصة التي شهدت مواجهات.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية باتت صعبة بالسودان، فهناك أحياء ما زالت الكهرباء منقطعة بها وكذلك المياه، كما أن الحرب زادت الأوضاع الإنسانية سوءًا وتوقفت الكثير من المهن. 

مراسل القاهرة الاخبارية السودان مليشيا الدعم السريع اطلاق النار الأوضاع الإنسانية

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