الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سمير فرج: مصر ستصبح رابع دولة تمتلك مركز قيادة استراتيجيًا بالعالم (فيديو)

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

علق اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، على تفقد الرئيس عبدالفتاح  السيسي للأكاديمية العسكرية ومركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، قائلًا، إن مصر ستكون رابع دولة في العالم تمتلك مقر قيادة استراتيجي، بعد أمريكا وروسيا والصين، حيث يضم المركز أحدث الأجهزة والتكنولوجيات العالمية.

وأضاف اللواء سمير فرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية صدى البلد، أن الأكاديمية العسكرية تتكون من كافة الكليات العسكرية وتتواجد في العاصمة الإدارية.

وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا في التكنولوجيا المستخدمة في العلوم العسكرية داخل القوات المسلحة المصرية، لافتًا إلى أن مقر القيادة الاستراتيجية يضم كافة القيادات العسكرية في مكان واحد.

وتابع اللواء سمير فرج: "مصر تمتلك الأوكتاجون الذي يعتبر مبنى سداسي الأضلاع، ويشبه التكنولوجيا المتواجدة في البنتاجون الأمريكي".

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