الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023.. كيفية الاستعلام

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى أنه سوف يتم توزيع أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2023 فى منتصف شهر مايو المقبل.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 وموعد الامتحانات

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 
 

ويمكنك الاستعلام عن رقم الجلوس عن طريق الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالى : https://moe.gov.eg/

تفاصيل امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 
 

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 وهى كالتالى: 

_مراجعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل طباعتها.


- امتحانات الثانوية العامة 2023 أوبن بوك.

 

_كتيبات المفاهيم الخاصة بهذا العام هي نفس كتيبات العام الماضي، والامتحانات جميعها مسحوبة من بنوك الأسئلة، وسيتم مراجعة الأسئلة قبل الطباعة.

 

_كل اللي محتاجينه إن الطلاب يكونوا مطمئنين.


_سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة بواسطة 2 معلمين، أي "لو مصحح كتب للطالب درجة ونصف ومعلم كتب للطالب درجتين سيأخذ الطالب الدرجتين".


_التصحيح محكم جدًا ويوجد 7 مراكز ومع كل معلم تابلت به نموذج الإجابة؛ ليتم التصحيح وإعطاء الدرجة.


_سيتم عمل عينات عشوائية من التصحيح حتى نتأكد من صحة التصحيح الإلكتروني.


_عقب الامتحان سيتم مراجعة نموذج الإجابة بواسطة 10 خبراء.

 

_التصحيح سوف يكون بشكل مركزي في السادس من أكتوبر.

 

_الأسئلة المقالية ستكون في نهاية الورقة الامتحانية.


_امتحانات الثانوية العامة ستقيس كل المستويات.


_سيتم الاعتماد على دقة الصياغة في امتحانات الثانوية العامة 2023.


_البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة سوف يكون في بدايته باركود وفي نهايته باركود.


_تدريب 40 ألف معلم على أسئلة الاختيار من متعدد، وقال الوزير إنه سيتم إدخال رقم الجلوس لأول مرة بشكل إلكتروني من خلال البابل شيت.


_سيتم عمل فيديو لتوضيح كيفية استخدام البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة 2023 وسوف يكون هذا الفيديو شارحا لكل شيء.


_تم التنبيه على واضعي الأسئلة المسحوبة من بنك المعرفة بعدم التطرق إلى أي أسئلة سياسية أو دينية.

 

_حيازة الموبايل في امتحانات الثانوية العامة جريمة حتى وإن كان مغلقا وسوف يحرم الطالب عاما كاملا من الامتحان.

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