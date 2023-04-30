الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 وموعد الامتحانات

أرقام جلوس الصف الثالث
أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023

ينتظر طلاب الصف الثالث الثانوي إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 مع اقتراب مع اجرائها والذي حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في منتصف يونيو المقبل.

وتعلن وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 قبل الامتحان بعدة اسابيع وتتيحها للطلاب على موقعها الالكتروني وأيضًا في المدارس، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023. 

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

تتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب معرفة ارقام جلوس الثانوية العامة  من خلال موقعها الالكتروني ويمكنك الاطلاع عليها بالضغط على الرابط التالي https://moe.gov.eg/ ، ثم إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب والذي حصل عليه أثناء كتابة استمارة الثانوية العامة 2023 ، ثم الضغط على الاستعلام عن ارقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2023 ، وسوف يظهر للطالب رقم الجلوس ومقر لجنة سير الامتحان التي سيؤدي فيها الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

وستوفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أرقام جلوس الثانوية العامة على الرابط السابق بمجرد الامنتهاء منها، كما ستقوم المدارس بتوزيع أرقام جلوس 3 ثانوي عام ورقية على الطلاب بعد اتاحتها الكترونيًا .

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موعد امتحانات 3 ثانوي عام 2023

اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي امتحانات 3 ثانوي عام للعام الدراسي الجاري 2022- 2023، لجميع الشعب، لتبدأ في يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وتبدأ بامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع على أن تبد امتحانات 3 ثانوي عام للمواد الأساسية يوم الأحد 18 يونيو وتستمر حتى 15 يوليو 2023 لجميع الشعب علمي علوم وعلمي رياضيات وأدبي  . 

تبدأ امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتنتهي يوم 15 يوليو، لتكون نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023 . 

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