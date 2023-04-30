مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة.. نصائح نفسية للطلاب خلال فترة الامتحانات

مع اقتراب موسم امتحانات الثانوية العامة، يشعر الكثير من الطلاب بحالة من التوتر التي قد تؤثر على أدائهم في الامتحان، وفي السطور التالية، تقدم "الدستور" أهم النصائح لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات.

قال الاستشاري النفسي وائل عبدالله، إنه يجب على الأهالي عدم محاولة تغيير الأجواء بالمنازل خلال فترة الامتحانات، حيث أن الأجواء الهادئة تعطي دافعًا نفسيًا يساعد الطلاب في التخلص من التوتر، ونصح بضرورة توفير أدوات ترفيه في المنزل للحد من الشعور بالإرهاق عقب المذاكرة لساعات طويلة.

وأضاف الاستشاري النفسي لـ "الدستور"، أنه يجب أيضًا منع الزيارات والبعد عن التكنولوجيا خلال فترة الامتحانات، والدخول للأنترنت، حيث يلعب الدور النفسي في القدرة على التركيز، وخاصة التكنولوجيا التي يكون لها دور كبير في اللعب بعقول الطلاب بسبب ما ينشره البعض حول صفحات تقوم بنشر الامتحانات، وكذلك الشائعات حول الامتحانات التي يرددها البعض دون وعي.

وأشار إلى أن العامل النفسي يتأثر بالأشياء العادية والتي تتمثل في بعض الأشياء مثل قوة الإضاءة التي تلعب دورًا في التركيز، وكذلك التهوية الجيدة والجلوس بطريقة صحيحة، حيث أن ذلك يساعد الطلاب على المذاكرة.

ونصح بالبُعد عن نظرة التضخيم التي يعيشها مختلف الأهالي خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، حيث أن ذلك يؤثر بالسلب على نفسيات الطلاب، ولذلك هناك ضرورة لتفادي نشر الأهالي لشعور الخوف مع أبنائهم.

وتابع أنه يجب البُعد عن المقارنات الظالمة بين الطالب وأقرانه، حيث أن ذلك يعد ضمن الأشياء التي تؤثر بالسلب على الأبناء، كما يجب على الأهالي الحرص في دعم أبنائهم من خلال تشجيعهم، وتفادي عيش حالات التوتر قبل تأدية الامتحان، وضرورة توجيه الطلاب بالنوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا للحفاظ على الساعة البيولوجية للجسد.