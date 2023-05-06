السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد موسم هبوط.. جنوى يهزم إسكولي ويتأهل رسميا للدوري الإيطالي

ألبرتو جيلاردينو
ألبرتو جيلاردينو



انتصر فريق جنوى على نظيره إسكولي في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 من منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي، بهدفين مقابل هدف.

ويقود ألبرتو جيلاردينو، فريق جنوى تدريبيًا منذ ديسمبر في عام 2022.

وضمن جنوى التأهل رسميًا لدوري الدرجة الأولى الإيطالي، بعد تعادل باري مع مضيفه مودينا بهدف لكل منهما اليوم السبت.

ورفع جنوى رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني، ليرافق فروسينوني المتصدر (74 نقطة) في رحلة العودة لدوري الدرجة الأولى، فيما رفع باري رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، وضمن التأهل على الأقل لتصفيات الصعود إلى دوري الدرجة الأولى قبل هذه المرحلة.

ويصعد الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني من دوري الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع تصفيات الصعود للدرجة الأولى.

وكان فروسينوني ضمن العودة إلى دوري الدرجة الأولى قبل مباريات هذه المرحلة.

واحتل فريق جنوى المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بالموسم الماضي، برصيد 28 نقطة ليهبط للدرجة الثانية قبل أن يعود مرة أخرى للكالتشيو في الموسم المقبل.

 

جنوى الدورى الايطالى تأهل جنوى للكالتشيو البرتو جيلاردينو الكالتشيو

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