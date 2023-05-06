السيطرة على حريق 4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في 4 سيارات ملاكى بجوار موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية بلاغًا بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل أمام مركز التدريب بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها، مما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكى تركها أصحابها بجوار السور ونجاح الأهالى في إنقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتى النيران عليها.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من إخماد الحريق لإخماد النيران ومنع وصولها إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

انتقل إلى مكان الحريق قيادات مديرية أمن القليوبية وقسم ثان بنها والمحاسب محمد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف بالقليوبية وقيادات المرور.

وتم إغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق.

تم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.