الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق 4 سيارات ملاكى بجوار موقف بنها العمومى

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق فى 4 سيارات ملاكى بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب في 4 سيارات ملاكى بجوار موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية بلاغًا بنشوب حريق في سور خشبي وسياج من الأشجار خاص بمنزل أمام مركز التدريب بالقرب من موقف سيارات الأجرة العمومى ببنها، مما تسبب في اشتعال النيران في 4 سيارات ملاكى تركها أصحابها بجوار السور ونجاح الأهالى في إنقاذ إحدى السيارات قبل أن تأتى النيران عليها.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من إخماد الحريق لإخماد النيران ومنع وصولها إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

انتقل إلى مكان الحريق قيادات مديرية أمن القليوبية وقسم ثان بنها والمحاسب محمد مرعى رئيس مدينة ومركز بنها ومحمد عبد الحليم مدير مشروع المواقف بالقليوبية وقيادات المرور.

وتم إغلاق الشارع المؤدي لموقف بنها للقادمين من شارع كلية التجارة والشوارع المجاورة له والعكس وعمل كردون أمنى بمحيط الحريق.

تم تحرير محضر بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

اشتعال النيران إخماد الحريق الحماية المدنية السيطرة علي حريق اللواء نبيل سليم سيارات الإطفاء سيارات ملاكي مدير أمن القليوبية موقف سيارات

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