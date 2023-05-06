"التعاون الخليجي" يرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية لبدء المحادثات بين الأطراف السودانية

رحب مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع، والتي عقدت اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وثمّن جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وأعرب الأمين العام، في بيانٍ عبر الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي، عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد أن دول مجلس التعاون دول داعمة للسلام وتسعى دائمًا من خلال علاقاتها الدبلوماسية الراسخة والممتدة، للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.