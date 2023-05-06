"التنسيقية" تعقد ورشة عمل حول حرية الصحافة وعمل الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول حرية الصحافة وعمل الصحفيين داخل المؤسسات الصحفية، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية ومناقشتها لأهم القضايا، التي تهم الشارع المصري.

وتناولت الورشة عدة محاور، منها؛ حرية الصحافة والضوابط القانونية التي تكفلها، بالإضافة إلى حقوق الصحفيين داخل إطار ممارسة المهنة، بجانب مناقشة واقع التحديات التي تواجه الصحفيين والمتدربين منهم وطرح توصيات لتحسين بيئة عمل الصحفيين وتحقيق حرية الصحافة.

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت ضرورة توسيع هامش الحرية وتهيئة المناخ لصناعة محتوى صحفي مختلف، وإعادة النظر في التشريعات المقيدة لحرية الصحافة، وأيضًا تنقية القوانين وعلى رأسها قانون العقوبات من مواد حبس الصحفيين وتعديل قانون نقابة الصحفيين بجانب تنظيم نقابة الصحفيين لدورات تدريبية لطلبة الإعلام والصحفيين غير النقابيين وضرورة دعم المؤسسات الصحفية القومية من خلال إسقاط أو جدولة ديونها وإيجاد آليات لمواجهة ظاهرة انتحال صفة الصحفي والكيانات الوهمية وتنقية جداول نقابة الصحفيين من غير العاملين في الصحافة.

أدار ورشة العمل روحية جلال وسلمان إسماعيل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشارك بالورشة النائب محمود بدر عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء التنسيقية منهم: زكي القاضي وفيولا فهمي، كما حضر محمد سعد عبد الحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، فضلًا عن عدد من طلاب كليات الإعلام وعدد من الصحفيين من بينهم عبير عبد النبي وأسماء عثمان وسيد عبد اللاه.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من ورش العمل داخل مقرها بشكل دوري مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة وأعضاء التنسيقية، بشأن القضايا التي تشغل الشارع المصري.