توريد 23 ألف طن قمح بمواقع التخزين في الشرقية.. اليوم

وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية توريد محصول القمح مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام المحصول من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

من جانبها، قالت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بمحافظة الشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٢٣٥٨٣ طنًا و٨٠٣ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، ٢٦٥٥٩٠ طنًا و٦١٥ كيلو قمح، مؤكدة تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأشارت وكيلة وزارة التموين، إلى التزام الجهات المسوقة بالتأمين على كميات الأقماح المحلية التي يتم تسويقها ضد جميع المخاطر من خلال شركات التأمين بمعرفتها وعلى نفقتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.