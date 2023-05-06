السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفوف الدراويش تكتمل بعودة مجدى وجمعة قبل مواجهة بيراميدز

الاسماعيلى
الاسماعيلى

اكتملت صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، بعدوة ثنائى الفريق عبد الرحمن مجدى وصالح جمعه  للتدريبات الجماعية، بعد اكتمال شفاءهما وانهاء فترة العلاج الطبيعى تحت قيادة الجهاز الطبى للفريق .

 واطمأن حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الاسماعيلاوى على تماثل لاعبا الفريق للشفاء، قبل لقاء بيراميدز المؤجل من الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الممتاز المحدد موعده فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بإستاد الدفاع الجوي .

ويستأنف فريق الدراويش مرانه المسائى اليوم السبت، فى موعده المحدد، تحت قيادة حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي ومعاونيه أحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس الجمعه .

وحصل لاعبو الإسماعيلى على  راحة سلبية من التدريبات، أمس الجمعة بهدف إلتقاط الأنفاس، على ان ينتظم الجميع فى التدريبات، اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز .

ومن المقرر أن يشارك فى التدريبات كل من  محمد كوكو ومحمد فوزي ومحمد صبحي  وأحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال لحراسة المرمى محمدهاشم  ومحمد نصر وإياد العسقلاني ومحمد عمار وعصام صبحي ومحمد دسوقي وحمدي النقاز وكريم عرفات وعبد الله حسني وأحمد محسن  وأحمد عبد الوهاب وكريم عرفات ومحمد بيومي ومحمد مخلوف وعماد حمدي وصالح جمعة وعمر الوحش ومحمود الشبراوي ومحمد عبد السميع وعبدالرحمن مجدي وأحمد مدبولي وكريم الديب  ومروان حمدي ومحمد حسن وسيرجي آكا ومصطفى فارس ومحمد خليفة وعمر الساعي ومحمد الشامي وفراس الشواط وياو أنور وأبو بكر حمزة وحسن صابر .

ويسعى الجهاز الفنى لفريق الدراويش، لاستمرار الصحوة الحالية فى مسابقة الدورى، على أمل تحقيق الفوز الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى الممتاز لاول مرة منذ بداية الموسم، بهدف التقدم فى جدول الترتيب، حيث يتواجد الإسماعيلى حاليا في المركز الرابع عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 26نقطة وله لقاء مؤجل مع الأهلي بخلاف مباراة بيراميدز .

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