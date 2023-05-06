كيف استقبل روّاد السوشيال ميديا تتويج تشارلز بالتاج الملكي البريطاني؟

ارتدى الملك تشارلز الثالث التاج الملكي البريطاني، وصنع التاج بمناسبة تتويج الملك جورج السادس عام 1937، ويرتديه الملك في مناسبات معينة مثل افتتاح دورة البرلمان، ويزيد وزنه على كيلوجرام ويبلغ طوله 31.5 سنتيمتر.

وتحدث روّاد السوشيال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن هذا الأمر بطريقة كوميدية خفيفة، ويرصد "الدستور" أبرز التعليقات في سياق السطور التالية.

وعلّقت أميرة سيد مكاوي، من روّاد السوشيال ميديا عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك" على أمر تتويج الملك تشارلز الثالث بالتاج الملكي البريطاني قائلًة: "التطبيق الحرفي، لأنك ممكن تنتظر حلمك يتحقق حتى وأنت في السبعين🙂، تشارلز بقى ملك أخيرًا #تنمية_شبه_بشرية".

وكتبت ريم أبو عيد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "صبر ونال"، وعلّقت حنان الدسوقي من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي على أمر التتويج قائلًة: " بصراحه انا تعبت له ف اجراءات التنصيب دي بصبر السنين اللى استناها علشان يقعد القعده دي"، وعلقت عزة الدهشوري، من روّاد السوشيال قائلًة: " الدليل العملى الى انه بتحقيق الاهداف الصغيره ممكن تحققى الاهداف الكبيره ... مسيرة كاميلا باركر بولز ،،،، تعبت اوى وكافحت حتى لقب الملكة القرينه غيره لها واصبحت جلالة الملكه"، وكتبت فادية الصاوي، من روّاد السوشيال عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: " طول العمر يبلغ الامل".

تتويج الملك بالتاج

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد تم تتويج الملك بالتاج والصولجان والمقتنيات الملكية، حيث ارتدى التاج الذي ارتدته قبله والدته الملكة إليزابيث الثانية خلال حفل تتويجها عام 1953، وقبلها أسلافه من الملوك.

وتابعت أن الملك تشارلز الثالث هو الملك البريطاني السابع الذي يرتدي هذا التاج، وردد المتواجدون في الكنيسة "فليحفظ الرب الملك تشارلز".