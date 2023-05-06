السبت 06 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تاجيل محاكمة متهم بـ"داعش حلوان" الإرهابية لـ 5 يونيو

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت  الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت  تأجيل إجراءات محاكمة متهم بـ"خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة لجلسة  5 يونيو للمرافعة.

 وكانت المحكمة قد قضت، في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى تعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيًا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى خلية داعش حلوان المؤبد المتهمين داعش الإرهابى العمليات العدائية

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