الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دورات تدريبية لتنمية مهارات الإداريين بـ "أزهرية كفر الشيخ"

الدورات
الدورات

عقدت إدارة التدريب التربوي بالمنطقة، عددًا من الدورات التدريبية التربوية، لتنمية مهارات الإداريين بمعاهد المنطقة على مشتملات الحاسب الآلي، والتي تقام بإحدى قاعات إدارة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، بحضور 20 متدربًا، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ. 

وانطلقت فعاليات الدورة اليوم السبت، وتستمر لنهاية الأسبوع الجاري، مع تكرارها إسبوعيًا لمستفيدين آخرين، وتأتي ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الحاسب الآلي، ويستفيد من هذه الدورة المقامة حاليًا، عدد من الإداريين العاملين بمعاهد إدارات: كفرالشيخ، والحامول، وقلين، والرياض، ويحاضر بها مجموعة متميزة من معلمي الحاسب الآلي التابعين للمنطقة، وجاءت محاضرة اليوم للدكتور رفعت بسيوني، للتدريب علي كيفية استخدام برنامج word.

ومن المقرر أن تتضمن الدورة الشرح والتوضيح لكيفية التعامل علي آليات الحاسب الآلي ومشتملاته، والتعريف بنظام الويندز، وشرح تبويب وتخطيط الصفحات، والتعرف على أسرار لوحة المفاتيح، وكذا تنفيذ وتصميم اختبارات على برنامج word، كما أنه في نهاية كل دورة يتم عقد اختبار للمتدربين لقياس مدي الإستفادة من الدورة.

ويقوم بالإشراف علي تلك الدورات إدارة التدريب التربوي بالمنطقة بقيادة الدكتور السيد عبدالسميع، مدير الإدارة، ويقوم بمتابعة المتدربين بالقاعة الدكتور هاني عيد، بإدارة التدريب التربوي بالمنطقة.

أزهر تدريب الحاسب الألي دورات كفر الشيخ

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