حبس متهم ضبط بـ"آيس وحشيش" فى المطرية

قررت نيابة المطرية، اليوم السبت، حبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر "الحشيش والآيس" بمنطقة المطرية.

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.

وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على مسجل خطر لاتجاره في الحشيش والآيس بمنطقة المطرية.

تعود البداية عندما تم ضبط "أحد الأشخاص" له معلومات جنائية حال تواجده بالمنطقة محل سكنه بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الآيس – كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالي - هاتف محمول، وبمناقشته أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب الغير مشروع منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.